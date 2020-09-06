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Mini asfalt makinası ile Melikgazi'de asfaltsız yol kalmayacak

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Mustafa Palancıoğlu, yeni alınan ve Türkiye'de 4 belediye bulunan asfalt serme makinası ile Melikgazi'de asfaltlanmadık yer kalmayacağını söyledi.


50 cm yol ile 3 metre 20 santimetre genişliğindeki tüm yollarının artık asfaltlanabildiğini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu, "Eski asfalt serme makinası ile 180 cm küçük yollar asfaltlanamıyordu. Ama şimdi öyle öyle değil. “50 cm ile 320 cm arasındaki tüm yollar artık asfaltlanıyor. Kırsal alanlarda asfaltsız yol kalmayacak. 50 cm'ye kadar tüm yollar asfaltlanıyor. Artık bahane yok, imkânsızlık ortadan kaldırıldı. Amaç Melikgazi'ye hizmet ise tüm imkânları seferber ediyoruz. Özellikle kırsal alanlardaki dar yollar ve dar sokaklar artık bu yeni asfalt aracımız sayesinde asfaltlanıyor. Şehrimizde ve kırsal mahallelerimizde asfaltsız yol bırakmayacağız." dedi.


2020 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettiklerini ancak pandemi sürecindeki dönem içinde asfaltlamada rekor üretim yaptıklarını bir kez daha hatırlatan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, kriz dönemini kriz yönetimi ile fırsat ve hizmete dönüştürdüklerini söyledi.

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