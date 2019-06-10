İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüs kanala uçtu: 7 yaralı

Kayseri’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kanala düştü.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kanala düştü. Kazada 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt mahallesi Hulusi Akar bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 UA 184 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kazada yaralanan M.E., M.Y., M.Ç., İ.Y., R.B., M.M.Ç. ve M.Ü.P.'yi minibüsün içinden çıkararak ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri Şehir Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde incelemeler yaptı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.