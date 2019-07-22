İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Kayseri’de bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda iki kişi yaralandı.

Kayseri'de bir minibüsün şarampole devrilmesi sonucunda iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri-Niğde karayolunun Yeşilhisar ilçesi yakınlarında plaka bilgisi alınamayan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Meydana gelen kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar sonrasında olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı iki kişiye müdahale etti.


Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yetkililer kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.