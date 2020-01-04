İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy mahallesinde meydana gelen trafik kazasında A.D. (57) yönetimindeki 38 RP 187 plakalı minibüs, kar yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan A.K., yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile Tomarza Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi aldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.