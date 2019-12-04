Minibüsün kanala düştüğü kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde minibüsün kanala düşmesi sonucunda ağır yaralanan kadın iki hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 22 Kasım 2019 tarihinde Yahyalı ilçesine bağlı Yerköy girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.S. idaresindeki 50 DP 385 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan Durmuş Kurt, 23 Kasım tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı kazada ağır yaralanan ve tedavisi Kayseri Şehir Hastanesi'nde sürdürülen Cennet Kurt ise iki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

Cennet Kurt, Yahyalı ilçesine bağlı Yerköy mahallesinde kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.