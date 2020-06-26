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Minik futbolculardan Kayserispor'a destek

Düşme hattında olan ve deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan HES Kablo Kayserispor’a amatör ligde oynayan Yerköyspor’un altyapı futbolcuları çektikleri videoda ’Biz inandık siz de inanın’ mesajı ile destek verdi.

Düşme hattında olan ve deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan HES Kablo Kayserispor'a amatör ligde oynayan Yerköyspor'un altyapı futbolcuları çektikleri videoda 'Biz inandık siz de inanın' mesajı ile destek verdi.


Süper Lig'de düşme hattından uzaklaşmaya çalışan HES Kablo Kayserispor'a minik futbolcular çektikleri video ile moral verdi. Yahyalı ilçesinde bulunan ve amatör ligde mücadele eden Yerköyspor'un altyapısında oynayan minik futbolcular, "Ağabeylerim, biz inandık siz de inanın" diyerek Sivasspor deplasmanı öncesinde moral verdi.


Minik futbolcular, ayrıca kendilerine Kayserispor logosu bulunan pasta gönderen HES Kablo Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'na da tezahürat yaparak teşekkür etti.

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