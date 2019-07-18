İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik futbolcuların gözyaşları

Kayseri U11 Futbol Ligi’nin finalini penaltılar ile kaybeden minik futbolcular gözyaşlarını tutamadı.

Kayseri U11 Futbol Ligi'nin finalini penaltılar ile kaybeden minik futbolcular gözyaşlarını tutamadı.


Sümer Stadı'nda Kayserispor ile Kayseri Şekerspor takımları U11 Lig'i şampiyonu olabilmek için karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanınca penaltı atışlarına gidildi. Kullandıkları ilk penaltıyı kaçıran Kayseri Şekerspor'lu oyuncular gözyaşlarına boğuldu.


Birbirlerine sarılarak ağlayan minik oyuncuları yine takım arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Penaltı atışları sonunda rakibine yenilen minikler uzun süre gözyaşı döktü. Penaltı atışları noktalandıktan sonra kendilerini yere bırakan minik yürekler, uzun süre yatarak ağlamaya devam ettiler. Oyuncuları, antrenörleri ile sahada bulunan görevliler teselli ederek sahadan çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.