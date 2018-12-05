Minik öğrenciler maske taktı, lösemili çocuklara moral verdi

Kayseri'de, Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu öğrencileri, 5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü dolayısıyla maske takarak lösemili kardeşlerine moral verdi.

Fatoş Büyükkuşoğlu İlkokulu sınıf öğretmeni Özlem Kebeşoğlu ve öğrencileri, 5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü nedeniyle farkındalık uyandırma ve lösemili kardeşlerine moral ve destek olmak amacıyla etkinlik düzenledi. LÖSEV ve Abdullah Gül Üniversitesi LÖSEV Kulübü ve Sahne Sanatları Kulübü'nün katıldığı etkinlikte öğrenciler, 'Biz de buradayız, sen de elini uzat' yazılı afişler hazırladı. Etkinlikte, sağlıklı yaşam ve beslenmeye yönelik öğrencilere sunum yapıldı.

Öğrenciler ayrıca, 'Maskeni tak destek ol' kampanyasına destek olarak, öğretmen, veli ve öğrenciler pankart ve maskeleri ile fotoğraf çekindi.