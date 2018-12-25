İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Minik öğrencilerden büyük yardım

Yemen’de yaşanan insanlık dramı sonrasında başlatılan ’Yemen’e Sessiz Kalma’ kampanyasına, Ashab-ı Suffa Kur’an Kursu’ndaki 4-6 yaş arasındaki çocuklar harçlıkları ile destek verdi.

Yemen'de yaşanan insanlık dramı sonrasında başlatılan 'Yemen'e Sessiz Kalma' kampanyasına, Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu'ndaki 4-6 yaş arasındaki çocuklar harçlıkları ile destek verdi.


Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) koordinasyonuyla Yemen'de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmamak için "Yemen'e Sessiz Kalma" adıyla başlatılan kampanyaya Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu 04-06 yaş grubu öğrencileri, kendi harçlıklarından biriktirdikleri 3500 TL ile katkıda bulundu.


Ashab-ı Suffa Kur'an Kursu Yöneticisi Şeyma Kaçar, Kur'an kursu öğreticileri ve 6 öğrenciden oluşan heyet İl Müftülüğü'nü ziyaret ederek topladıkları yardım paralarını İl Müftüsü ve TDV Kayseri Şube Başkanı Prof. Dr. Şahin Güven'e teslim etti.


İl Müftüsü Güven, öğrencilere bu güzel duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.