İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Minik öğrencilerden polis ağabeylerine ziyaret

Birlik Mensucat Anaokulu öğrencileri, Polis Teşkilatı’nın 174.

Birlik Mensucat Anaokulu öğrencileri, Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.


Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü dolayısıyla, Birlik Mensucat Anaokulu öğrencileri, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette polis ağabey ve ablaları ile sohbet eden öğrenciler, müdürlüğü de gezdi. Öğrenciler ayrıca, polisler ile bol bol hatıra fotoğrafı çekindi.



İsmail Tamer'de ziyaret etti


Öte yandan, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. yıldönümü dolayısıyla Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polislerin Polis Haftasını kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.