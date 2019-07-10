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Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonasına Kayseri Çıkartması

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Amasya’da düzenlenmekte olan Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonasına Kayseri 5 takım ile katılıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenmekte olan Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonasına Kayseri 5 takım ile katılıyor.


Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası 11 - 15 Temmuz 2019 tarihleri arasında Amasya'da yapılıyor. Müsabakalarda Kayseri'yi temsilen Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü kız ve erkek takımı, Kayseri Spor A.Ş. kız ve erkek takımı ve İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Spor Kulübü erkek takımı olmak üzere 5 takım katılıyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan Hentbol takımlarımıza başarılar diledi.

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