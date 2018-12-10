Mısır Şeker Kuruluşlarından, Kayseri Şeker'e Ziyaret

Mısırda kışlık pancar ekimi yapılan bölgede hizmet veren Mısır Şeker Şirketi,Nil Şeker ve Delta Şeker Kuruluşlarının Başkan ve Yöneticileri Kayseri Şeker'e teknik gezi düzenlediler.

Mısırdaki Sekiz Şeker Fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Adel Hussein Ayoub Başkanlığındaki Mısır Şeker Şirketleri heyeti, Kayseri Şeker'in Boğazlıyan Şeker Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Mısır Şeker Kuruluşlarının Başkan ve Yöneticilerinin Teknik gezisi esnasında heyete, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Kayseri Şeker'e bağlı olarak üretim yapan Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarındaki kampanya çalışmaları ile Fabrikaların Modernizasyon ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Teknik gezi sonrasında açıklama yapan Mısır Şeker Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Adel Hussein Ayoub; Mısırda Şeker pancarı tarımını teşvik etmek ve geliştirmek adına ortak işbirliği yapılması yanı sıra Mısırdaki kendilerine bağlı Şeker Fabrikalarında verimliği artırmak için modernizasyon çalışmaları hakkında da Kayseri şeker ile birlikte çalışmak istediklerini açıkladı.

Mısır heyetinin teknik gezisinde, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyelerinden Harun Halıcı, Ziyaret esnasında Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcılarından İsmail Gedik, Sırrı Doğanlı, Kazım Duygulu, Kayseri Şeker Fabrikası Ticaret Müdürü Fatih Sarıkaya, Boğazlıyan Şeker Fabrikası Koordinatörü Mustafa Şafak, Boğazlıyan Şeker Fabrikası Ziraat Koordinatörü Mustafa Gökhan Gülek Boğazlıyan Şeker Fabrikası Bakım Onarım Enerji Müdürü Ümit Özkara da hazır bulundu.