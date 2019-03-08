Mısır'da idam edilen 9 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kayseri'de Cuma namazı çıkışında Mısır'da idam edilen 9 İhvan-ı Müslim mensubu genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hunat Camii'nde Cuma namazı sonrasında Mazlumder üyeleri ve vatandaşlar, Mısır'da idam edilen 9 İhvan-ı Müslim mensubu genç için gıyabi cenaze namazı kıldı. Gıyabi Cenaze namazının ardından yapılan duada Sisi yönetimi ve uygulamaları eleştirildi.

Gıyabi cenaze namazına katılanlar yapılan duanın ardından sessizce ayrıldı.