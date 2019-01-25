Mithatpaşa ve Yeşil Mahalleye Kocasinan Akademi Tesisi müjdesi

Yeşil Mahalle'de vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerine hal hatır sorup, sohbet etti. Sık sık bölge sakinleriyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “4 yıldır Kocasinan'a değer katan projeler ve yatırımlar yaptık. Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler üreterek, aciliyetine göre birer birer yapıyoruz. Kocasinanımızın bütün mahallerine hizmet götürdük. Bu zamana kadar hayata geçirdiğimiz projelerimiz, filizlenmeye başladı ve yeni dönemde de yeni ve farklı projelerimiz var. İnşallah bu hizmetlerimiz, ilçemizi daha güzel hale getirecek. Vatandaşlarımıza layık olan hizmetleri yerine getirmek için hassasiyet gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

İnsan odaklı hizmetler üretmenin gayreti içerisinde her geçen gün, önemli yatırımlar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eşref-i Mahluk olan insana hizmet ediyoruz. Özellikle gençlerimiz, çocuklarımız ve hanım kardeşlerimizin daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla Kocasinan Akademi projemizi hizmete sunduk. Bu çalışmamamızı her geçen gün artırarak devam ettiriyoruz. Allah nasip ederse yeni dönemde mülkiyet sorunu çözüldüğünde Mithatpaşa ve Yeşil Mahalle ile diğer bölgelere hitap eden büyük bir Kocasinan Akademi tesisi yapacağız. Ayrıca Yeşil Mahalle'ye değer katacak imar hareketi çalışmalarımız devam ediyor. İmar hareketi mahallemizin değerine değer katacağız. Vatandaşlarımızın daha değerli ve daha güzel bir Kocasinan'da yaşamaları için elimizden geldiğince hizmetleri hayata geçireceğiz.”

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan ise Başkan Çolakbayrakdar ile birlikte gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, “Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla gönül köprümüzün daha güzel olması için çalmadık kapı bırakmıyoruz. Bizlere gönüllerini açan her kesimden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.