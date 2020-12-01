İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy İstifa Etti

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, yayımladığı bir açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.


MMO Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy, "Uzun zamandır yönetim kurulu üyesi, şube sekreteri ve son iki yıldır şube başkanı olarak görev yaptığım MMO Kayseri Şube Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum" ifadesinde bulunduğu açıklamasını şu şekilde sürdürdü:


"İstifa sebebim, sadece özel işlerime daha fazla vakit ayırmak zaruriyetim ile ilgilidir.


Yönetim kurulumuzun ve yeni şube başkanının her zaman yanındayım.


Mensubiyetimin , gönül ve eylem birliğinin daima devam edeceğini kamuoyu tarafından bilinmesini isterim.


Görevde bulunduğum süreçte, her türlü desteğini gördüğüm odamız üyelerine, yönetim kurulumuza, kamuoyuna ve siz değerli basın ve yayın mensuplarına teşekkür eder, saygılar sunarım."

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.