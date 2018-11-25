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MMO'dan anlamlı ziyaret

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube yönetimi, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzur Evi’nde kalan öğretmen Mevlüt Yıldız’ı ziyaret etti.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube yönetimi, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzur Evi'nde kalan öğretmen Mevlüt Yıldız'ı ziyaret etti.


Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Hacı Rukiye Gazioğlu Huzur Evi'ni ziyaret etti. Huzur evinde kalan emekli öğretmen Mevlüt Yıldız ile görüşen Akif Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler gününü kutladı.

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