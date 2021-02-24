İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mobilya atölyesinde Tomarza'ya türkü yazdı

Tomarza’da yaşayan ve mobilyacılık yapan bir vatandaş, mobilya atölyesinde ilçelerinin adını taşıyan “Tomarza” isimli bir türkü yazdı.

Tomarza'da yaşayan ve mobilyacılık yapan bir vatandaş, mobilya atölyesinde ilçelerinin adını taşıyan “Tomarza” isimli bir türkü yazdı.


Tomarza İlçesi Cumhuriyet Mahallesi içerisinde bulunan mobilya atölyesinin sahibi İbrahim Sarıduman, boş zamanlarında ilçenin tanıtımı kapsamında “Tomarza” isimli bir beste yaptı. Söz ve müziğini İbrahim Sarıduman'ın yaptığı parçayı Tomarzalı tanımış müzisyen Cengiz Kapucu düzenleyerek okudu.


Türkü hakkında bilgiler veren Hasan Gürbüz, amaçlarının Tomarza'nın tanıtımına ve gençlere örnek olduğunu söyledi. Çok yakın bir zamanda bestelenen “Tomarza” isimli parçaya güzel bir klip çekeceklerini belirten Gürbüz, her şey Tomarza sevdası için diyerek, başka eserlerinde sırada olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.