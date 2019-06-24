Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Kayseri OSB Ziyareti

etim Kurulu Başkanı Ertuğrul Tezgören ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan heyet, Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Ziyaretçi heyete Başkan Tahir Nursaçan tarafından Kayseri OSB'nin uygulamaya dönük projelerinden Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Dubai, Bosna Hersek ve diğer ülkelerde Türkiye Ticaret Merkezleri açılması, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji, Kayseri Endüstriyel Tasarım Merkezi, Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, Güneş Enerji Santrali, alt yapı ve üst yapı hizmetlerinin yanında, ileriye yönelik olarak hedeflenen projeler hakkında detaylı bilgiler verildi.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, yapılan çalışmalar, Kayseri OSB'nin yatırım, üretim, istihdam ve eğitime olan katkılarından dolayı Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve OSB yönetimini tebrik ederek, başarılı hizmetlerinin devamı dileğinde bulundu.