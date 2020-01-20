Mobilya sektöründe yeni bir dönem başlıyor

Mobilya sektörünün birlik beraberlik içinde hareket ederek, ortak bir tanıtım ve pazarlama ile yurt içinde ve yurt dışındaki pastadan daha fazla pay alması için kurulan ve faaliyet gösteren Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi başkanlığına aday olan Ercan Sarıkaya, “Üyelerimizin beklenti ve destekleri ile mevcut yönetimin teveccühü doğrultusunda, mobilya sektörümüzü yorulmadan bıkmadan yurt içinde ve yurt dışındaki hedeflere ulaştırmak, KUMSMALL AVM'yi başarılı bir şekilde açmak için 10 yıldır müdür olarak hizmet ettiğim kooperatifin Genel Kurulunda başkan adayı olarak yola çıkmış bulunmaktayım” dedi.

Kooperatif olarak son 10 yılın en büyük yatırımının yapıldığını söyleyen Ercan Sarıkaya sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mobilyacılar Odasının projesi olarak 2010 yılında kurulan Erciyes KSS Yapı Kooperatifi Kayseri'de 2 Milyar TL yatırımla son 10 yılın en büyük yatırımını yaptı. İmalat kısmında 707 işyeri yapılmış, üyelere teslim edilmiş ve faal durumdadır. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük AVM'si olan KUMSMALL AVM bölümünde ise 212 üye mayıs ayında yapılacak büyük açılış için mağaza tadilatlarını yapmaktadırlar. KUMSMALL AVM Türkiye ve Avrupa'nın mobilya ve klasik AVM karması olan ilk konseptidir. KUMSMALL AVM Kayseri ve bölge illerinin tamamına üreticiden aracısız tüketiciye anlayışı ile hizmet verecektir. Mobilya ve dekorasyonu tamamlayan halı, perde aydınlatma ve ev tekstili ile Türkiye'de ilk olarak şehrin sanayisinde ne üretiliyor ise onların yurt içi ve yurt dışına pazarlamasının yapılacağı bir AVM olacaktır. Faaliyet devam eden üretim yerleri ile birlikte AVM'nin de açılması ile yaklaşık 15.000 kişiye istihdam sağlayacaktır.”

2010 yılında projenin fikir olarak düşünülmesi, Kooperatifin kurulması, arsaların alınması, TOKİ ile projenin yapım aşaması gibi tüm aşamalarında büyük bir görev ve sorumluluk üstlenen Ercan Sarıkaya, KUMSMALL AVM'nin açılması ve sonrasında başarılı bir şekilde sürdürülebilir bir yapıda yönetilmesi için ekibimizle gece gündüz demeden hizmet etmeye talip olduklarını ifade etti. Üyelerimizle birlik ve beraberlik içerisinde, istişare ederek, herkesi kucaklayarak hareket edecek yeni bir yönetim anlayışı ile, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak tanıtım ve pazarlama ile alıcıları şehrimize getirerek mobilya sektörümüzün ihracatını 1 Milyar dolara çıkarmak için çalışacağız dedi.

Ercan Sarıkaya, Türkiye'nin en önemli mobilya markalarını ve Kayseri'de çok ciddi üretim yapan ancak mağazası olmayan 200'e yakın markayı vitrine çıkaracak olan KUMSMALL'u, bölgenin en büyük kapalı eğlence alanı ile giyimden-ayakkabıya, cafelerinden vazgeçemeyeceğiniz damak tadı restoranları ile bölgenin vazgeçilmez Alışveriş Merkezi haline getireceklerini söyleyerek 01 Şubat 2020 tarihinde Ommer Hotelde yapılacak Genel Kurula tüm üyeleri katılmaya davet etti.