“Mobilyada Kendimizi Başka İllerle Kıyaslamak Kayseri'ye Haksızlık Olur”

Kayseri Sanayi Odası'nda 7., 21., 22., 23. ve 24. gruplara yönelik genişletilmiş mobilya meslek komitesi istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya KAYSO yönetim kurulu üyeleri ve meslek komitesi üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, ülke olarak bir takım ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını ancak bunları bahane etmeden bu sıkıntıları aşmak adına üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Kayseri olarak en güçlü oldukları sektörün mobilya olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Mobilya sektöründe kendimizi başka bir il ya da ilçe ile mukayese etmenin Kayseri adına haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer illerde üretilen ürünlerin çeşitleri ve tarzı ile bizim burada ürettiğimiz ürünlerin çeşitleri ve tarzı çok farklı. Hacimlerimiz çok farklı. Ortalama çalıştırdığımız işçi sayısına baktığımızda diğer illere göre açık ara öndeyiz. Ayrıca mobilyanın yan sanayisi ve hammaddesi ile ilgilide şehrimizde ciddi bir altyapı oluşmuş durumda. Markalaşma ve mağazalaşma konusunda da pazar lideri firmalarımız var” dedi.

Başkan Büyüksimitci, markalaşma konusunda daha fazla gayret sarf etmek, ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve ihracatçı firma sayısını artırmak zorunda olduklarını belirterek, KAYSO bünyesinde İhracat Destek Ofisi kurduklarını ve daha önce ihracat yapmamış 13 firmayı ihracat yapar hale getirmek için çalışma yaptıklarını anlattı.

Sanayicilerinde bu süreçte boş durmamaları gerektiğine değinen Başkan Büyüksimitci, “Özellikle Ar-Ge ve tasarım merkezi olma konusunda gayret etmemiz gerekiyor. Rekabette bize avantaj saylayacak bu merkezlerin avantajlarından yararlanmamız lazım. Verimlilikle ilgili ciddi bir çalışma yapmalıyız. Oda olarak bu konuda 3.33 milyon TL bütçeli Oran Kalkınma Ajansı destekli yalın üretim teknikleri ile ilgili beş sektörümüzde pilot bir proje başlatacağız. Bu programa Kayseri'den 25 firmamız katılacak. Yine iki milyon dolar civarında hibe desteği ile Kayseri'de model fabrika kuruyoruz. Burada yine yalın üretim teknikleri ve endüstri 4.0 eğitimleri verilecek. Biraz daha bire bir firmalarımıza yönelik bu tür projelerle şirketlerimizi harekete geçirerek, ihracatta daha rekabet edebilir hale gelmiş olacağız” diye konuştu.

AB ve ekonomi bakanlığının hibe ve destek projeleri ile üyelerine destek olmaya gayret ettiklerini belirten Başkan Büyüksimitci, bunun yanı sıra tespit ettiklerini ya da kendilerine ulaşan sorunları TOBB ve Bakanlıklar nezdinde bire bir takip ettiklerini sözlerine ekledi.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise, mobilya sektörünün Kayseri'nin önemli bir değeri olduğunu ve diğer sektörler gibi bu sektöründe birçok sorunu olduğunu belirterek, bu sorunları çözmek için elbirliği ile çalışacaklarını söyledi.

Son olarak söz alan KAYSO Mobilyacılar Meslek Komitesi Başkanı Sedat Böyük, ekonomik olarak durağan bir dönem yaşadıklarını belirterek, bu tür toplantılarda yapacakları istişarelerle bu durağanlığı aşmanın ve gelişmiş endüstriyel çalışmaları firmalarına uyarlamaya çalışacaklarını belirtti.