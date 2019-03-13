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Model Fabrika Durum Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kayseri’de kurulması planlanan ve proje aşaması devam eden model fabrika ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri'de kurulması planlanan ve proje aşaması devam eden model fabrika ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.


Kayseri Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantıya, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül ve bakanlık uzmanları, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Yöneticisi ve uzmanları ile birlikte Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) temsilcileri katıldı.


Toplantıda projenin ilerleme aşamaları ve önümüzdeki dönem yapılacak projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.


Projenin aksamadan devam ettiğini açıklayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bugün burada proje ortaklarımızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Model fabrika kurma çalışmalarımız planladığımız gibi devam ediyor. Kayserili sanayicilerimizin verimliğini artıracak ve uluslararası arenada üyelerimizi daha üst sıralara taşıyacak model fabrikayı Kayserimize en kısa zamanda kazandırmak için çalışıyoruz. Toplantımıza katılımlarından dolayı başta Ankara'dan gelen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Mustafa Kemal Akgül ve uzman arkadaşlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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