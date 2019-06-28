İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Moldova Ticaret Müsteşarı'ndan KAYSO'ya Ziyaret

Moldova Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari Hizmetler Müsteşarı Calin Gheorghita ve Ticari ve Ekonomi Büro Sekreteri Corina Prigorschi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi makamında ziyaret etti.

Moldova Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari Hizmetler Müsteşarı Calin Gheorghita ve Ticari ve Ekonomi Büro Sekreteri Corina Prigorschi, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi makamında ziyaret etti.


Moldova heyetini Kayseri Sanayi Odası'nda görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen yıl Moldova'yı ziyareti ile son dönemde ikili ilişkilerimizde önemli bir ivme yakaladık. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 500 milyon dolar seviyesinde. Kayseri'den de Moldova'ya bir miktar ihracatımız var ama bu rakamlar yeterli değil. Karşılıklı ziyaretler ve işbirlikleri ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin artarak devam edeceğine hiç şüphe yok. Biz Kayseri Sanayi Odası olarak ticari anlamda her türlü işbirliğine destek vermeye hazırız. Ben ziyaretlerinden dolayı sayın misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Moldova Ankara Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticari Hizmetler AteşesiCalinGheorghita ise, Moldova'nın 1 milyarlık bir nüfusa erişilebilecek bir konumda olduğunu belirterek, ülkesindeki fırsatları göstermek üzere Kayserili sanayicileri Moldova'ya davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.