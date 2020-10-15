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MOSDER Yönetiminden Kayseri OSB'ye ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı Mustafa Balcı ve beraberindeki heyeti ağırladı.


Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyesi Şaban Andaç, Kayseri OSB Bölge Müdürü Ali Yaprak ve bölge sanayicilerinin de hazır bulunduğu ziyarette, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan tarafından Kayseri OSB'nin uygulamaya dönük projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verildi.


Misafir heyet daha sonra Kayseri OSB Endüstriyel Tasarım Merkezi, Kayseri OSB yeni konferans salonu, 15 Temmuz Şehitler Parkı'nı ziyaret etti.


Türkiye'nin önde gelen mobilya firmaları tarafından kurulan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği'nin ziyaretinde, mevcut işbirliği imkânlarının daha da geliştirilmesi, sektörlerin ihtiyaç ve beklentileri, sanayi ve ticareti ilgilendiren diğer konular ele alındı.

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