İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet, servisten inen kadına çarptıktan sonra devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde motosikletin, işçi servisinden inen kadına çarpması sonucu devrildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletin, işçi servisinden inen kadına çarpması sonucu devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, üzerinde iki kişinin bulunduğu 38 LG 886 motosiklet, yol kenarında servisinden inen kadına çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi ile servisten inen kadın yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Motosiklet üzerinde olan ve kazanın ardından kafasını kaldırıma çarptığı öğrenilen bir kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.