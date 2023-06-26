Motosiklet Uçurumdan Yuvarlandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde uçurumdan aşağı düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uçurumdan aşağı düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir Mahallesi 1770. Sokak üzerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yaklaşık 25 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü; ekipler tarafından uçurumdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.