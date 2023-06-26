Motosiklet Uçurumdan Yuvarlandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde uçurumdan aşağı düşen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Germir Mahallesi 1770. Sokak üzerinde meydana gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yaklaşık 25 metrelik uçurumdan aşağı düştü. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü; ekipler tarafından uçurumdan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.