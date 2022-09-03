İhlas Haber Ajansı

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Motosikletli Polis Timleri, suçlulara nefes aldırmıyor

Kayseri’de Motosikletli Polis Timleri, suçla mücadele için kontrol ve uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.

Kayseri'de Motosikletli Polis Timleri, suçla mücadele için kontrol ve uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nde yapılan kontrollerde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca bulundu.


Ekiplerin yine şüphe üzerine kontrol ettikleri 2 otomobilde yaptıkları aramalarda da belirli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili olarak G.K. (32) ve T.H. (40) gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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