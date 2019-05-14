MTTB-DAVA Elektrikli Otomobil Proje Ekibinden, Rektörü Çalış'a Ziyaret

'si düzenlenen Turkish Airlines Science Expo'da 'Dijital Türkiye' konseptli proje yarışmasında 'Usta Mucitler' kategorisinde TÜBİTAK tasarım ödülü kazanan Erciyes Üniversitesi MTTB-DAVA adlı elektrikli otomobilin proje ekibi, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya, MTTB-DAVA Elektrikli Otomobili Proje Danışmanı Prof. Dr. Duran Toksarı, Takım Kaptanı Gürkan Emecen ve proje öğrencilerinden Ali Faruk Külte, yarışma hakkında Rektör Çalış'a bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise, MTTB-DAVA Elektrikli Otomobil proje ekibini başarılarından dolayı tebrik etti.

Rektör Çalış, bir araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesi'nde gerek akademik personel ve gerekse öğrencilerin, üniversitenin araştırma kimliğe katkı yapacak her türlü projelerine destek verdiklerini söyledi.