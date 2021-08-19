MTTB Kayseri Şube Başkanı ve Yönetiminden KAYÜ Rektörüne Ziyaret

Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen nezaket ziyaretinde MTTB Kayseri Şubesi'nin yeni başkanı Hakan Pekel, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya MTTB'nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve MTTB-DAVA elektrikli aracın tablosunu hediye etti. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Türkiye'yi ileriye taşıyacak, bölgesinde güçlü ve lider ülke konumunu sürdürülebilir kılacak kendisine güvenen başarılı gençleri görmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.