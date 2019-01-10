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Muammer Yıldırım çalışmalara başladı

Kayserispor’un başarılı file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kayserispor'un başarılı file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım takımla birlikte çalışmalara başladı.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin ikinci yarısı öncesi çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Antalya kampında geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçının 67.dakikasında aldığı darbe sonrası kısa süreli bilinç kaybı ve travma geçiren Muammer Yıldırım 2 gün dinlendikten sonra yeniden takımla çalışmalara başladı. Dün takımla birlikte çalışmalara yeniden başladığı için keyfi yerinde olduğu gözlenen Muammer Yıldırım, “Üzücü bir sakatlık geçirdim. Arayan, soran ve yanımda olan herkese teşekkür ederim. Rabbim kimseye bu tür sakatlıklar vermesin. Şimdi gayet iyi durumdayım. 2 gün dinlendikten sonra yeniden çalışmalara kaldığım yerden başladım. İnşallah kısa zamanda toparlayıp daha iyi durumda geleceğim” diye konuştu.

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