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Muammer Yıldırım taburcu oldu

Kayserispor’un başarılı kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım dün oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün taburcu oldu.

Kayserispor'un başarılı kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım dün oynanan hazırlık maçında yaşadığı sakatlık sonrası bugün taburcu oldu.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da kaleci Muammer Yıldırım'dan iyi haber geldi. Antalya kampında dün oynadığı ilk hazırlık maçının 67.dakikasında rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası yere yığılan Muammer'e saha içinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerinin ardından dün geceyi hastanede geçiren Muammer Zülfikar Yıldırım bugün taburcu oldu. Taburcu olan başarılı kaleci takımın kampına katıldı.


Bugün takımla çalışmalara katılmayacak olan Muammer, yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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