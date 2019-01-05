Muay Thai Aday Hakem Kursu, gelişim ve Vize Semineri Başladı

Kayseri İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde başlatılan kurs, Muay Thai Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet Durmaz ve Muay Thai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu tarafından veriliyor.

Yarın sonra erecek kursa toplam 45 kursiyer katılıyor. Yapılan bu kursla Muay Thai branşı yeni hakemler kazanırken, mevcut hakemler ise terfi alacaklar.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, kursa katılan kursiyerlere başarılar dilerken Muay Thai camiasına da hayırlı olması temennisinde bulundu.