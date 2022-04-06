Muay Thai Büyükler Türkiye Sampiyonası'nda Melikgazi başarısı

Antalya'da düzenlenen Muay Thai Büyükler Türkiye şampiyonasında Melikgazi Belediyespor Kulübünden 4 sporcu Türkiye Şampiyonu oldu.

5 sporcu ile şampiyonaya katılarak büyük başarı sağladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her zaman spor ve sporcunun yanındayız. 4 sporcumuz kilolarında Türkiye şampiyonu oldular. Sercan Koç Türkiye Şampiyonu (5 galibiyet), Menşure Karadayı Türkiye Şampiyonu (5 galibiyet), Gülistan Turan Türkiye Şampiyonu (5 galibiyet), Ayşe Karakuş Türkiye Şampiyonu (5 galibiyet) oldular. Sporcularımız Melikgazi'mizin gururudur ve onlar sayesinde Melikgazi'miz artık şampiyonluklarıyla da anılan bir şehir haline geldi. Onları yürekten kutluyorum ve daha da başarılı olacaklarına inanıyorum. Onların daha da başarılı olması için gereken tüm desteği vermeye devam edeceğiz. Elde edilen başarılarda emeği geçen başta antrenörlerimizi ve sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyorum” diye konuştu.