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Muay Thai camiasından Eskici'ye ziyaret

Türkiye Muay Thai Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız 10.

Khan Sınavı için geldiği Kayseri'de ayağının tozuyla ilk ziyaretini Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'ye gerçekleştirdi.


Ziyarette Hasan Yıldız dışında Muay Thai Federasyonu As Başkanı Halil Demir, İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, antrenör Göksel Cingöz, Federasyon Yetkilisi Murat Şahin İçer'de bulundu.


İl Müdürü Eskici, Muay Thai camiasının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

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