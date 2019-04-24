Muaythai Milli Takım Seçmelerinde Kayseri Farkı

Bitlis'te düzenlenen Muaythai Milli Takım Seçmelerine Kayseri'yi temsil eden Kayseri Muaythai sporcular büyük bir başarıya imza atarak birçok sıklette Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Muaythai Milli Takım Seçmeleri 19-21 Nisan 2019 Tarihinde Bitlis Tatvan'da yapıldı.

Milli Takım Seçmeleri sonucunda sporcular toplamda 15 sıklette A Milli Takım Forması ile yarışma hakkı kazandı.

Gençler Kategorisinde Antalya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasına Katılmaya Hak kazanan sporcular;

42 kg Ata Bilgin, 48 kg Ahmet Yapar, 51 kg Nazlı Kaymaz, 54 kg Ezgi Keleş, 60 kg Ayşe Karakuş, 60 kg Cankat Uslu,

2019 Tayland da yapılacak olan Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazanan sporcular;

51 kg Samet Kartal, 57 kg Fatih Değer, 60 kg Sercan Koç, 81 kg Hakan Kara Bayanlarda, 48 kg Gülistan Turan, +75 kg Mensure KARADAYI,

2019 da Belarus ta yapılacak olan Avrupa Şampiyonasına gitmeye Hak kazanan sporcular;

54 kg Emre Batuhan Yılmaz, 60 kg Mehmet Tecir, 75 kg Hasan Çetin,

Avrupa A clas'ta yarışacak sporcular;

51 kg Samet Kartal, 81 kg Hakan Kara, +75 kg Mensure KARADAYI

Milli Takımlar Baş Antrenörü ve aynı zamanda Büyükler Teknik Kurul Başkanı Gençlik Spor Muaythai Antrenörü Göksel Cingöz:, "Kayseri'nin Muaythai Sporcuları Gençler ve Büyükler de Toplam 15 Sıklette A Milli Takım formasıyla yarışmaya hak kazanmıştır. Bu tarihi başarı da katkısı olan başta As Başkanımız Halil Demir ve İl Temsilcimiz Fatih Kaan Ulu'ya, Ata Bilgin'in Antrenörü Kevser Bilgin'e Gülistan Turan'ın Antrenörü Yücel Haspolat'a Emre Batuhan Yılmaz'ın Antrenörü Yaşar Cuma Kılıç'a Ahmet Yapar Nazlı Kaymaz ve Mehmet Tecir'in Antrenörü Şakir Kaymaz'a Hasan Çetin ve Cankat Uslu'nun Antrenörü Talip Şenolmuş'a teşekkür ederim" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Milli Takım Seçmelerinde büyük bir başarı sergileyerek Dünya Şampiyonasında ve Avrupa Şampiyonasında A Milli Takım adına yarışma hakkı kazanan sporcular ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.