Muaythai Şampiyonası Sona Erdi

Dostluk Turnuvasının ilk ayağı olan Şampiyonada il merkezi ve ilçelerimizden katılan 100 sporcu mücadele etti.

Final müsabakalarının sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Ödül törenine Pınarbaşı Kaymakam Vekili Adem Balkanlıoğlu, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, ilçe protokolü, antrenörler ve sporcular katıldı.

İl Müdürü Eskici, törende yaptığı açıklamada “İlçelerimizde olan faaliyetlerimizi daha da artırmak için Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası'nı Pınarbaşı'nda gerçekleştirdik. Amacımız çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirerek, sporu hayatlarının bir parçası yapmak istiyoruz diyerek, dereceye giren sporcuları tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.