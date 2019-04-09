Muaythaiciler Kütahya'dan madalyalarla döndü

Kütahya'da düzenlenen Okul sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden İncesu Muaythai takımımız madalyalara ambargo koydu.

Okul Sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası 4 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Kütahya'da yapıldı.

Müsabakalara ilimizi temsilen katılan İncesu Muaythai takımımız 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Kütahya'dan madalyalarla dönen İncesu Muaythai takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.