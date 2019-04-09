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Muaythaiciler Kütahya'dan madalyalarla döndü

Kütahya’da düzenlenen Okul sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden İncesu Muaythai takımımız madalyalara ambargo koydu.

Kütahya'da düzenlenen Okul sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil eden İncesu Muaythai takımımız madalyalara ambargo koydu.


Okul Sporları Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonası 4 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Kütahya'da yapıldı.


Müsabakalara ilimizi temsilen katılan İncesu Muaythai takımımız 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Kütahya'dan madalyalarla dönen İncesu Muaythai takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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