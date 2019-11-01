Muaythaicilerden Avrupa Şampiyonası öncesi Eskici'ye ziyaret

Belarus'ta yapılacak olan Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonasına Türkiye'yi temsilen katılacak olan Muaythai Sporculardan Samet Kartal, Sercan Koç ve Hakan Kara Antrenörleri Göksel Cingöz ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.

Şampiyonada amaçlarının İstiklal Marşını okutmak olduğunu söyleyen Muaythai Antrenörü Göksel Cingöz Şampiyona Hakkında İl Müdürü Murat Eskici'ye bilgi verdi. Ziyaretten dolayı oldukça memnun kaldığını dile getiren İl Müdürü Murat Eskici ise sporculardan Avrupa Şampiyonasından derecelerle dönmesini temenni ederek, başarılar diledi.