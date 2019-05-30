Müftü Güven: "Bu gece biz müminlere düşen en büyük vazife kalbimizin semasına Kur'an-ı Kerim'i yeniden indirmektir"

İl Müftüsü Şahin Güven, Kadir Gecesi dolayısıyla yaptığı açıklamada; "Bu gece, hayatımızın çık hızlı seyreden akışı içinde geçmişimizi değerlendirerek gafletle geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arınma, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanıdır" dedi.

"Sevgili peygamberimizin (S.A.V.) dilinde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olarak ifade edilen mübarek Ramazan'ı Şerif'in son günlerine yaklaşırken 31 Mayıs 2019 Cuma günü 1 Haziran 2019 Cumartesi'ye bağlayan gece yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'ne bir kez daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşayacağız" diyen İl Müftüsü Şahin Güven, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı bir gece olduğunu belirtti. Bu gecede Kayseri'de programlar düzenleneceğini ifade eden Güven, camilerin sabaha kadar açık kalacağını da sözlerine ekledi. Güven açıklamasında; "Kadir Gecesi Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı gecedir. Kur'an-ı Kerim'de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardır. Bu sürede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve mesajı olan Kur'an indirmesi, insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece de özel bir anlam taşır. Kadir Gecesi'nin önemine işaret eden bir hadisi şerifte, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle sevap kazanma imkanına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir Gecesi'nin verildiği belirtilir. Kadir Suresi'ndeki 'Bin aydan daha hayırlı' ifadesinden anlaşılacağı üzere, İslam'da en kutsal ve faziletli gece Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Bu geceye Kadir Gecesi denilmesi şeref ve kıymetinden dolayıdır. Müslümanların Allah katındaki değerini yücelten, kadrini, kıymetini yüce kılan da Kur'an-ı azimüşşandır. Bu gece biz müminlere düşen en büyük vazife kalbimizin semasına Kur'an-ı Kerim'i yeniden indirmektir. Bu gece, hayatımızın çık hızlı seyreden akışı içinde geçmişimizi değerlendirerek gafletle geçen günlerimizi sorgulama, günahlardan arınma, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dileme zamanıdır. Bu gece vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki Kadir gecesini ancak Kur'an-ı'n kadrini, kıymetini bildiğimiz oranda hakiki anlamda ihya etmiş oluruz. Kur'an-ı'n hak, hakikat, ahlak ve adalet ilkelerine sarıldığımız ölçüde bu gecede bir ömre bedel manevi gelişmeler yaşayabiliriz. Kur'an-ı'n barış ve esenlik mesajlarına değer verdiğimiz nispette Allah'ın meleklerinin yeryüzüne barış ve esenlik getirmek üzere indiklerinin idrakine varabiliriz. 'Her geleni hızır, her geceyi Kadir bil' şuuruyla hayatımızı sürdürdüğümüz müddetçe Kadir gecesinden hakkıyla istifade edebiliriz. Kadir Gecesi'ni idrak ederken Müslümanlar olarak bilmeliyiz ki bizlerin tüm insanlığın barış ve huzuru için hayrın anahtarı, şerrin kilidi olmak gibi bir vazifesi vardır. Dünyanın neresinde olursa olsun topyekun açların, yoksulların, mahrumların, mağdurların, zayıf bırakılmışların, zulme uğramışların, mültecilerin yaralarını sarmak, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine sahip çıkmak, terör mağduru insanımıza kol kanat germek, toplumdaki yetimlerin, yaşlıların, engellilerin ve ihtiyaç sahiplerinin gönüllerini yapmak, kısacası tüm dünyaya sevgi ve merhamet taşımak bu vazifenin en önemli unsurudur. Bu vazife, bu gece yer yüzüne inen meleklere ve Cebrail'e eşlik edecek maneviyata uygun bir kulluğa sahip olmak için de yerine getirilmesi gereken bir ödevdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor, Kadir Gecesi'nin feyz ve bereketinden en güzel bir biçimde nasiplenmeyi, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, huzur, güven ve barış içerisinde Ramazan Bayramı'na kavuşmayı, topyekun insanlığın ve bilhassa İslam dünyasının geçmekte olduğu zorlu süreçten bir an evvel kurtulmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ayrıca vatandaşları fitre konusunda da uyaran Müftü Güven; "Ramazan'ın son günlerindeyiz, şuana kadar fitresini vermeyenler var ise biran önce fitremizi verelim. Çünkü Bayram namazından önce fitrelerimizin verilmesi gerekiyor. Buna göre fitrelerimizi biran önce vererek bu ibadetten alacağımız sevabı da kazanmış olalım" dedi.