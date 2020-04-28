İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müftü Güven'den Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Dr. Ali Erbaş'a destek açıklaması yapası yapan Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, “Bizler camia olarak, sünnetlerin ve hadislerin aktarılmasında örnek olacağız” dedi.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yapılan işlemlerin ve açıklamaların kendileri nezdinde yok sayıldığını ve onay vermediklerini söyleyen Şahin Güven, “Herkesin bildiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı halkımızı dini konularda uyarmak ve dinin emirleri ve yasakları neyse onları halkımıza doğru ve sahih bilgi olarak, ulaştırmakla görevli olan bir kurumumuzdur. Bu sebeple sayın Diyanet İşleri Başkanımızın geçtiğimiz hafta Cuma günü hutbesinde dile getirmiş olduğu hususlar, Kur'an-ı Kerim'in ilgili ayetleri ve peygamberimizin hadislerine uygun, söylenilmesi ve dile getirilmesi gereken hususlardır. Bu sebeple bir kısım kendilerini STK olarak değerlendiren ve özellikle ülkemiz içerisindeki dini ve ahlaki duyarlılığı arttırmak, ahlaki hassasiyeti üst seviyelere çıkarmak için yapılan her çalışmaya engel olmaya çalışan ve bunları kendileri için bir tehdit olarak gören bir kısım çevrelerin bu dedikodularına, itirazlarına hatta mahkemeye başvurularına hiçbir şekilde bizler onay vermediğimizi ve aynı zamanda bunların bizi doğru bildiğimiz yoldan da engellemeyeceğini bütün kamuoyunun bilmesi gerektiği kanaatindeyiz" dedi.


Güven, "Başta Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş hocamız olmak üzere bütün camiamızla birlikte bizler, Kur'an'ın ve peygamberimizin hadislerinin, sünnetlerinin halkımıza duyurulması, anlatılması hususunda hem sözlü olarak görevimizi yerine getireceğiz hem de bizler bizzat uygulayarak örnek olacağız.” ifadesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.