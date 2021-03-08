Müftülük tarafından pandemide 230 çevrimiçi program düzenlendi

Bu kapsamda Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri, İrfan Mektebi Programları, 04-06 Yaş Grubu, Gençlere Seminerler, Evliliğe İlk Adım Seminerleri, Personel Eğitim Seminerleri, Engellilere ve Bağımlılara yönelik olmak üzere "İl Müftülüğü sosyal medya ve Zoom” kanalları üzerinden 230 çevrimiçi canlı program yapılarak on binlerce kişiye ulaşıldı.