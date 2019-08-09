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Muhammed Emin Ergin, Sivasspor'a transfer oldu

Kocasinan Şimşekspor, alt yapısında yetişen 2001 doğumlu genç oyuncu Muhammed Emin Ergin Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor’a transfer oldu.

Kocasinan Şimşekspor, alt yapısında yetişen 2001 doğumlu genç oyuncu Muhammed Emin Ergin Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu.


2012 yılında Kocasinan Şimşekspor'da futbola başlayan genç yetenek Muhammed Emin Ergin, 2019-2020 sezonunda Kocasinan Şimşekspor'dan Demir Grup Sivasspor'a transfer oldu.


Kocasinan Şimşekspor forması ile birçok kategoride forma giyen Muhammed Emin, ortaya koyduğu başarılı performans ile Demir Grup Sivasspor'un radarına girdi.


Uzun süren görüşmelerin ardından Demir Grup Sivasspor ile Kocasinan Şimşekspor arasında yapılan anlaşma sonrasında Muhammed Emin Ergin'in transferi gerçekleşti ve Muhammed yeni sezonda Kırmızı-Beyazlı formayı giyecek.

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