Muhammed Eren Arıkan U14 Milli takıma davet edildi

U14 Milli Takımının 21-25 Nisan 2019 tarihleri arasında TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 21 Nisan 2018 Pazar günü saat 16.00'da, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanacak. Açıklanan aday kadrosuna İstikbal Mobilya Kayserispor U14 takımında forma giyen forvet oyuncusu Muhammed Eren Arıkan davet edildi. Sarı-Kırmızılı forma ile U14 Liginde gösterdiği performans ile dikkat çeken 2005 doğumlu oyuncu Muhammed Eren Arıkan bu sezon 26 maçta 12 gol kaydetti.