Muhammet Eren Ar?kan: "Hayalim Premier Lig'de forma giymek"

Kayseri'de Emre Demir'in ard?ndan milli tak?ma giden en gen? ikinci futbolcu olan Muhammet Eren Ar?kan, hayalinin A Milli Tak?m'da forma giymek oldu?unu s?yledi.

U15 Milli Tak?m?'n?n deplasmanda ?ngiltere'yi 6-3 yendi?i m?cadelede forma giyen ve 5 ya??ndan itibaren futbol oynamaya ba?layarak, okul bah?esinde futbol oynarken ke?fedilen Muhammet Eren Ar?kan, a??klamalarda bulundu. Milli formay? giymenin ?ok ?zel bir duygu oldu?unu aktaran Ar?kan, 5 ya??nda ba?lad??? futbolda hedefinin A milli tak?mda oynamak oldu?unun alt?n? ?izerek, "Kayseri U15 ve Milli Tak?m U15 tak?mlar?nda forma giyiyorum. Yozgatl?y?m Kayseri'de ya??yorum. Futbola 5 ya??nda ba?lad?m. Kayserispor'a 8 ya??nda geldim. 2. s?n?fta Kayserispor'a geldim. Hala futbol oynamaya devam ediyorum. Kayseri'de okul tak?m?nda oynuyordum. Fatih hocam beni be?enmedi. Tunay T?rkan hocam?n spor okullar?na gittim. Orada Fatih hocam beni spora y?nlendirdi. Milli formay? giymek bu hayatta paha bi?ilemez bir duygu. Onur ve gurur verici bir duygu. Milli forma alt?nda ma? yapmak benim i?in ?ok ?zel. Milli formay? se?ti?im i?in ?ok mutluyum. Ger?ekten ?ngiltere'ye kar?? g?zel bir galibiyet ald?k. 6-3'l?k bir galibiyet. Tarih yazd?k. Hocalar?m?z bizi tebrik etti. ?ngiltere deplasman?ndan b?yle bir galibiyet ile gelmek gurur verici. Ben de iyi bir performans g?sterdi?imi d???n?yorum. Her ?ey ?ok g?zeldi. Hedefim Premier Lig'de oynamak ve A milli tak?mda oynamak. Futbolcu olmak herkesin hayalidir. Futbolcu olmak i?in ?ok ?al??mam?z laz?m. ?ok ?al??arak iyi yerlere gelece?imize inan?yorum" ?eklinde konu?tu.

Teknik Sorumlu Fatih T?rk: "?lerde g??l? bir futbolcu olarak g?rece?iz"

Kayserispor U15 Teknik Sorumlusu Fatih T?rk ise Muhammet Eren'i 3. s?n?fta ke?fetti?ini kaydederek, "Okul bah?esinde arkada?lar?yla futbol oynarken Muhammet'i g?rd?m. Direk Kayserispor'a y?nlendirdim. Kayserispor'da ?ok g?zel bir geli?im sa?lad?. Ve ?uanda milli tak?mlara giden en gen? iki sporcumuzdan birisi. Emre ve Muhammet. Tabi Nurettin var, Do?an var, K?r?at var, Adem var milli tak?mlara giden altyap?dan g?nderdi?imiz. Muhammet ?u an ?ok iyi bir geli?im g?steriyor. En son ?ngiltere ile oynad?klar? ma?ta 6-3'l?k galibiyet ile sonu?lanan m?sabakada iki tane asist yaparak bizi gururland?rd?. Muhammet'in gelece?i ile alakal? ?ok g?zel ?eyler d???n?yorum. Kendisi ?ok ?al???yor. Her sabah saat 6'da kalk?p ko?usunu yap?yor. Ekstra bizimle beraber antremanlara kat?l?yor. Gelecekte T?rk futboluna hakikaten g??l? kuvvetli bir sporcu olarak in?allah onu ye?il sahalarda g?rece?iz. Hem Kayserisporumuz'da hem milli tak?m?n daha ?st ya? gruplar?nda, A Milli Tak?m'da g?rece?imizi umuyorum" diye konu?tu.

"Gen?lerimiz spordan uzak kalmas?n"

Gen?lerin spordan uzak kalmamalar? gerekti?ini kaydeden T?rk, "G?n?m?zde bilgisayar ?a??nday?z. Telefonlar, tabletler bunlarla ?ocuklar vakit ge?iriyor. En az 8 ya??ndan itibaren futbola ba?las?nlar. Daha ?ncesinde di?er spor bran?lar?na ba?layabilirler. Bilgisayarlardan, tabletlerden ve telefondan uzak dursunlar. Biz Kayserispor olarak hem amat?rde hem de okullardaki futbolcular?m?z? takip ediyoruz. ?n?allah Emre Demirler, Muhammet Erenler, Do?anlar, Nurettinler, tekrar tekrar Kayseri ilinden bulup onlar? tekrar kazand?rmay? d???n?yoruz" a??klamas?n? yapt?.