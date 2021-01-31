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Muhar ve Ramazan ilk kez oynadı

Hes Kablo Kayserispor’un yeni transferleri Karlo Muhtar ve Ramazan Civelek ilk kez forma giydi.

Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferleri Karlo Muhtar ve Ramazan Civelek ilk kez forma giydi.


Hes Kablo Kayserispor'un deplasmanda kazandığı Kasımpaşa maçında yeni transferler ilk kez oynadı. Stoper futbolcu Uğur Demirok ilk kez ilk 11'de sahaya çıkarken sağ bek Ramazan Civelek ile orta saha futbolcusu Karlo Muhar ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi.


Hırvat orta saha oyuncusu Karlo Muhtar, Kasımpaşa maçında ilk 11'de görev alıp 90 dakika sahada kalırken Ramazan Civelek ise maçın 74.dakikasında Aaron Lennon 'un yerine oyuna dahil oldu.

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