Mühendis Adayları 2.İnci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne Teknik Gezi Düzenledi

nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne teknik gezi düzenlediler.

25 Mühendis adayı, 2.nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğüne yapılan teknik gezide, okulda aldıkları teorik derslerin uygulamalarını, Fabrika Müdürlüğünde hangi işlemlerin yapıldığı hakkında Fabrika Müdürlüğü yetkililerinden teknik bilgi aldı.

Faydalı ve verimli geçen gezide öğrenciler ziyaretten oldukça memnun kaldılar.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, öğrencilerin bilgi seviyelerini yükseltmeleri ve sahada yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı verdikleri için 2.nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu'na teşekkür etti.