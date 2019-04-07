İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Muhtar, seçim zaferini seçmenlerle kutladı

31 Mart yerel seçimlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı seçilen Gonca Kaan, seçim zaferini seçmenlerle buluşarak düzenlediği konserle kutladı.


Bir önceki yerel seçimlerde muhtar seçilemeyen ancak 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtar seçilen 40 yaşındaki 3 çocuk annesi Gonca Kaan, seçimlerden bir hafta sonra zaferini seçmenlerle buluşarak kutladı.


Yıldırım Beyazıt Mahallesi kapalı semt pazarında düzenlenen konser öncesinde Gonca Kaan sokak sokak dolaşarak davul çaldırdı ve vatandaşları konsere davet etti. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser öncesinde açıklama yapan Yıldırım Beyazıt Mahallesi Muhtarı Gonca Kaan, "Hizmette ben değil biz diyerek hareket edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimlerinde seçmenler büyük ilgi gösterdi. Ben de seçmenlere teşekkür etmek için böyle bir konser organize ettim. Artık mahallemizde hizmeti seçmenlerimiz ile birlikte yapacağız. Birlikte çalışacağız. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.