Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın ayda bir gerçekleştirdiği muhtarlar buluşması bu kez Endürlük'te yapıldı.

Talas Belediyesi Endürlük Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmaya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve müdürler ile Talas'ın mahalle muhtarları katıldı.

Burada muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ilk olarak, geçtiğimiz yaza damgasını vuran Belediye Mahallemizde uygulamasından bahsederek, “Her mahalleye 3-5 gün ayırarak kısa vadede yapılacak işleri toparlamaya gayret ettik. Çok şükür bu güzel bir proje oldu. Sadece Kayseri'de değil yurt çapında da ses getirdi. Bazı vilayetlerden de ‘bu iş nasıl oldu' diye bizden soranlar oldu. Tabi hizmet yapılacaktı ama 45 iş makinesi, 100 personel aynı anda bir mahalleye girince oranın çehresi değişti. Böylece hizmetin bu şekilde de yapılabileceği gösterilmiş oldu” dedi.

Her ay bir mahallede muhtarlarla toplantı yaptıklarını ifade eden Başkan Yalçın, muhtarlarla kurdukları güçlü bağın mahallelerin sorunlarını gidermede çok etkili olduğunu belirterek, “Bir işi yerinde kanalize etmek ve çözüm arayışına girmek çok faydalı oluyor. Mahallelerimizin istek ve taleplerini birkaç defa analiz ettik ama şimdi yeniden görüşerek önümüzdeki bahar ve yazda yapılacak işlerle ilgili elimizde bilgiler olsun diye üzerinden geçelim istedik” diye konuştu.

Daha sonra söz alan mahalle muhtarları bölgelerine dair istek ve talepleri dile getirdi. Özellikle kış döneminde yapılan karla mücadele çalışmalarından dolayı Başkan Yalçın ve ekibine teşekkür eden muhtarlar, çok zor hava şartlarında bile yüksek kesimdeki yolların açık tutulmasının büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Öte yandan toplantıda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ‘Fahri Hemşerilik Beratı' verildi. Endürlük Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırım, mahallesine kazandırdığı hizmet ve yatırımlardan dolayı Başkan Yalçın'a müteşekkir olduklarını ifade ederek hazırlatmış olduğu plaketi takdim etti.