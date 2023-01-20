Muhtarlara 'İnsan Hakları Eğitim ve Bilinçlendirme' Paneli

Kayseri'nin Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde görev yapan muhtarlara Valilik tarafından 'İnsan Hakları Eğitim ve Bilinçlendirme' paneli düzenlendi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tiyatro Salonunda düzenlenen panelde İnsan Hakları Alt Komisyonu İnsan Hakları Eğitimi ve İnsan Hakları Bilincini Geliştirme Komisyonu üyeleri, Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Harika Süklün, Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Avukatı Fatma Özbey tarafından 'İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi' tarihi süreçleriyle günümüze kadar süregelen evreler muhtarlara örnekleriyle anlatıldı. İnsan hakları konusunda muhtarların karşılaşabileceği sorunların değinildiği toplantıda, insan hakları ve demokrasi kültüründen ayrılmama konusunda muhtarlara büyük bir farkındalık oluşturuldu.

Kurul üyelerinin yaptıkları sunumun ardından toplantı, muhtarlardan gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.