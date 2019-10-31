Muhteşem gösteri

Talas Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Dansları Topluluğu'nun ‘Zafere Doğru' adlı muhteşem gösterisi ile taçlandırdı.

Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gösteriyi Talas Kaymakamı Zekeriya Güney ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar izledi. Tamamen dolu salonda gerçekleştirilen gösteriyi, yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar ayakta izlemek zorunda kaldı.

Çanakkale Savaşı'ndan 15 Temmuz'a uzanan çizgide Türk Milleti'nin kurtuluş mücadelesinin koreografik bir şekilde anlatıldığı tiyatral gösteride yurdun dört bir köşesinden halk oyunları da sahnelendi. Şiirler, türküler ve slayt gösterileri ile renklendirilen gösteri, salonu dolduran seyircilerden büyük beğeni topladı.

“96 YIL ÖNCEKİ DUYGULARI YANSITTILAR”

Gösterinin ardından vatandaşların yoğun alkışları arasında sahneye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Cumhuriyet coşkusunun ilk günden bu yana artarak devam ettiğini ifade ederek, “96 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet'i kurdu. 96 yıl sonra ise biz onların sayesinde Cumhuriyet'i kutluyoruz. Bugün bize bu güzel akşamı yaşatan ekibimizi tebrik ediyorum. Gönüllerini katarak 96 yıl önceki duyguları bugüne yansıttılar ve bize güzel bir akşam yaşattılar. Salonu dolduran herkese çok teşekkür ediyorum. Daha güzel akşamlarda buluşmak üzere.” diye konuştu.

Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya Sargın da konuşmasında sınır boylarında kanını ortaya koyarak mücadele veren Mehmetçiğe vurgu yaparak, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize bahşettiği Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Şimdi sınır boylarında, sınır ötesinde, Afrika'da, Asya'da dünyanın dört bir yanında kanını canını veren Mehmetçiğe, sizler seyirciler bizler sanatçılar olarak hep birlikte selam verelim. Allah Türk askerini korusun.” diyerek asker selamı verdi.

“YİNE OLSA YİNE GELİRİZ”

Gösteri sonrası görüşlerini dile getiren seyirciler de muhteşem bir gösteri izlediklerini ifade ederek, “Göğsümüzü kabartan çok güzel bir programdı. Gerçekten çok güzel hazırlanmış, içeriği ile hepimizi heyecanlandıran bir gösteriydi. Çok beğendik, yine olsa yine geliriz. Bize bu imkânı sağladığı için Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'a çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde görüş belirti.