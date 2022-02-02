Münir Yıldırım: "Kazanmamız gerekiyordu ama toparlanacağız"

Yıldırım yaptığı açıklamasında, "Kazanmamız gerekiyordu ama toparlanacağız" dedi.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kayserigücü FK ligin 11.haftasını puansız kapattı. Hafta sonu oynanan maçta takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Münir Yıldırım, mağlubiyet aldı. Tecrübeli teknik direktör, Kayserigücü'nün Yolspor'a 2-0 yenildiği maçta takımının başında yer almasına rağmen galibiyet sevinci yaşayamadı.

Teknik direktör Münir Yıldırım, alınan yenilgi sonrasında yaptığı açıklamada "Galibiyet için çıktığımız maçta yenildik. Bu yenilgiden gerekli dersleri çıkarıp toparlanacağız ve galibiyetler almaya başlayacağız" dedi.